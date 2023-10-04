تم تنفيذ الخطة الصيفية لمديرية الشباب والرياضة التابعة لإدارة البرلمان والتعليم والمدنية بحضور 21 مشرفًا من الشعب. يجدر بالذكر أن أهمية الدورة التنشيطية لمشرفي الشعب البرلمانية هي تنمية مهاراتهم في مراكز الشباب وزيادة معرفتهم في ضوء العمل على نشر الشعب البرلمانية بين الشباب في مراكز الشباب المختلفة. يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة لتثقيف المشرفين لمواكبة التطورات والعمل بشكل واحد وفكر واحد على أساس قواعد صحيحة.

فتح المدرب عصمت حمدي عمر باب النقاش مع المشرفين وتناول ثلاثة محاور: أسباب فخرهم بدورهم كمشرفين برلمان، والهدف من البرلمان وهو اكتساب المعلومات والمهارات والقيم التي تمكنهم من المشاركة الإيجابية والفعالة في الحياة السياسية ليصبحوا مسئولين وقادة في تحقيق تنمية المجتمع والمشاركة في تأهيل ورفع كفاءة الشباب والطلائع بإعداد جيل واعٍ سياسيًا قادر على تحمل المسئولية.

أضاف عصمت حمدي معلومات عن أركان الدولة وأنواع السلطات وشرح حول مجلس النواب والشيوخ وتشكيلهم واختصاصاتهم، وقد قام بشرح نظري وعلمي لأدوات الرقابة البرلمانية والتطبيق العملي للمشرفين واستخدام أدوات الرقابة وكيفية عقد جلسة برلمانية وإجراءاتها.

تمت الفعالية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

دورة تنشيطية لمشرفي الشعب البرلمانية بمركز شباب الخارجة