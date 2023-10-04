"صيف شبابنا" ينظم أنشطة متنوعة بمركز شباب العوينة فى الوادي الجديد

نظم العديد من الأنشطة في مركز شباب العوينة، حيث تم تنظيم دوري كرة قدم للشباب بمشاركة 90 عضوًا من 9 فرق، وتم أيضًا تنظيم دورة في الحاسوب للشباب بمشاركة 20 عضوًا، وقام أحمد محمد عبد الواحد، أخصائي تطوير أول، بتدريبهم.

أكد بهاء الدين شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن أحد أهم أهداف الأنشطة الرياضية هو إعطاء الشباب والطلائع فرصة لإثبات أنفسهم والابتكار والتجديد، واستثمار أوقات فراغهم، وإظهار التقدم الحاصل في النشاط.

وأشار مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد إلى أهمية تعليم التكنولوجيا للشباب والطلائع من خلال تدريبهم على الحاسوب والبرمجة والتصميم، وتوفير فرصة للتعلم والتطور في مجالات التقنية والابتكار.

بتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

صيف شبابنا وانشطة مركز شباب العوينة بقطاع الداخلة بالوادي الجديد