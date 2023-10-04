نظم لقاء ودي بين فريق شعبة كرة اليد للفتيات في مركز عرب الموهوب وفريق شعبة كرة اليد للفتيات في مركز شباب البشندي. وأقيم اللقاء في ملعب الساحة في مركز شباب الداخلة، وانتهت المباراة بفوز فريق مركز شباب غرب الموهوب بنتيجة 2/6 على فريق مركز شباب البشندي في قطاع شباب الداخلة.

وأكد بهاء الدين شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، أن من أهم أهداف الدورات الرياضية هو رفع مستوى النشاط من خلال التفاعل واكتساب الخبرات الجديدة.

وأشار مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد أيضًا إلى أن من أهم الأهداف هو عرض مدى التقدم الحاصل في نوعية النشاط، ورفع الثقافة الرياضية لدى الجماهير. وتم توزيع بدل التغذية للاعبات وممارسة الألعاب الترفيهية وقضاء وقت ممتع في حديقة مرح لاند.

تمت الفعالية برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة من بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

مباراة ودية بين فريقي مركز عرب الموهوب ومركز شباب البشندي

مباراة ودية بين فريقي مركز عرب الموهوب ومركز شباب البشندي

مباراة ودية بين فريقي مركز عرب الموهوب ومركز شباب البشندي