نظم مركز شباب بدخلو دوري كرة قدم للشباب في قطاع الداخلة وأكد مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، بهاء الدين شوقي، أن الدورات الرياضية تهدف إلى رفع مستوى النشاط من خلال التفاعل واكتساب الخبرات الجديدة.

أشار مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد أيضًا إلى أهمية إظهار التقدم الحاصل في جودة النشاط وتعزيز الثقافة الرياضية للجماهير.

شاركت 6 فرق في البطولة، وكانت نتائج المباريات فوز فريق الأمل على فريق الزهور بنتيجة 3-2، وتعادل فريقي النسور والبراعم، وفوز فريق أبو بكر على فريق عثمان بنتيجة 4-1.

تمت برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة من بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

مركز شباب بدخلو ينظم دوري كرة قدم للشباب في قطاع الداخلة

مركز شباب بدخلو ينظم دوري كرة قدم للشباب في قطاع الداخلة