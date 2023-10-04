أهمية العمل التطوعى.. ندوة بالوادى الجديد بمركز شباب صنعاء

نفذ مركز شباب صنعاء ندوة عن اهمية العمل التطوعى لشباب وطلائع المركز وبحضور عدد 20 عضو وقد حاضر الندوة محمد حامد وذلك بمقر مركز شباب صنعاء الوادى الجديد

وأكد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد يعزز العمل التطوعي الروح الإنسانية والعطاء، حيث يسمح للشباب والطلائع بالتواصل مع الآخرين وتقديم المساعدة لمن هم في حاجة.

واشار مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد ان العمل التطوعى يعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية الاجتماعية مما يعمق التفاعل بين الأفراد ويعزز التعاون والتضامن في المجتمع. ثانياً، يوفر العمل التطوعي فرصًا لاكتساب المهارات وتنمية القدرات.

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد باشراف بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد .

شباب الوادى الجديد ينظم ندوة عن اهمية العمل التطوعى بمركز شباب صنعاء