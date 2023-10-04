صيف شبابنا والأنشطة الرياضية بمراكز شباب بالوادي الجديد
نفذ مركز شباب الخرطوم دوري كرة طائرة للشباب بقطاع شباب الخارجة، ضمن نشاط الخطة المرحلة السنية من 18 الي 35 بمشاركة 50عضو من أعضاء المركز وتم تنفيذ عدد 7 فرق.
حيث تم تصدي فريق الأهلي وفريق الاتحاد وتم فوز “فريق الأهلي” بالمركز الاول وفريق “فريق الاتحاد” بالمركز التاني عدد النقاط 5-7
اكد بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد ، أن الهدف من هذا الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، لدي الشباب والنشئ.
ياتى برعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ياتى برعايه اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، ياتى بتوجيهات ومتابعه بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد