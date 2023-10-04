"شباب الوادى الجديد" تنفذ رحلة إلى مدينة الداخلة بمركز شباب الغرغور

في إطار اهتمام مراكز شباب محافظةالوادي الجديد بالرحلات واكتشاف المعالم السياحية الموجودة في المحافظة وترفيه الشباب والنشء، تم تنظيم رحلة للشباب داخل المحافظة ليوم واحد فقط كجزء من خطة نشاط المركز، وشارك فيها 40 شابًا وفتاة.

أشار بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، إلى أهمية هذه الرحلات في زيادة الوعي والانتماء لدى شباب الوطن، حيث تساهم هذه الرحلات في توسيع مدارك الشباب وتوسيع آفاقهم وطموحاتهم.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد أن هذه الرحلات لها أهمية كبيرة في تعزيز قدرة الشباب والنشء على فهم البيئة المحيطة بهم والتفاعل معها بشكل مستقل.

تأتي هذه الرحلة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبإشراف بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.