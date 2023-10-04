بدء تسجيل المشاركين في النسخة الرابعة من أولمبياد الطفل المصري في قطاع الداخلة . يأتي تنفيذ هذا الحدث في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة لرعاية النشء واكتشاف المواهب الواعدة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة منذ الصغر وتنمية القيم الإيجابية وتعزيز مفهوم المواطنة لديهم. يتم ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات والأنشطة المخصصة للطلائع على مدار العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبخاصة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

للإشتراك في الأولمبياد، يجب تنزيل الاستمارات المتاحة في الرابط أو التوجه إلى أقرب مركز شباب متاح للتسجيل. ثم يجب إحضار الاستمارات وملئها وتسليمها لمركز الشباب، والاشتراك مجانًا بدون أي رسوم. يمكنك الاطلاع على الشروط عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

يجب على المشاركين الاستعداد للتنافس في 12 لعبة من أولمبياد الطفل المصري، وهي "قدم خماسي وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد والألعاب القوى والسباحة والكاراتيه والمصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو والجودو". يتم ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات ومتابعة اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة.

أولمبياد الطفل المصري يبدأ في قطاع الداخلة "النسخة الرابعة"