اتحاد عمال مصر: "انخفاض معدل البطالة لـ6.25% في عهد الرئيس السيسي"

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر: “إن الدولة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية نهضة شاملة في عملية البناء والإصلاح، إذ جرى إعادتها لشكلها الجديد”.

اتحاد عمال مصر:

أضاف رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن نسبة البطالة في عهد الرئيس السيسي انخفضت إلى 6.25% بدلًا من 12%، بسبب التطورات التي حدثت في مصر.

أوضح أنه في البداية كانت العمالة غير المنتظمة مهملة جدًا، ولكن الدولة اهتمت بشكل كبير بالعمالة المنتظمة، وجرى النظر إلى الحد الأدنى للأجور وزيادته على الفور.

تابع: «منذ عام 2014 بدأ يكون هناك علاوات خاصة من الرئيس السيسي غير العلاوة الدورية، بالإضافة إلى قانون التأمين الطبي الشامل والذي يتيح علاج أي مواطن بأسرته، وهو قانون جيد للغاية».