وزارة الرياضة: حملة سند شباب الصعيد توزّع بروشورات بشوارع وميادين بني سويف

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بالتعاون مع الكيان الشبابي سند شباب الصعيد ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة سويف، ثالث فعاليات حملة "داعمون ياشباب مصر"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهاته المستدامة بتبني العديد من المبادرات والبرامج ذات الصلة بتعزيز المشاركة السياسية للشباب وتعزيز دورهم كقوة إيجابية في المجتمع .

أكد المشاركون بالحمله إن تنمية الوعي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية مسؤولية تشترك بها كافة قطاعات المجتمع ، حيث انطلقت الفاعلية الثالثة للحملة بشوارع وميادين بني سويف مع توزيع بروشورات تستعرض إنجازات الدولة المصرية للتعرف على كم الانجازات التي تتم على أرض الواقع وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 ، إلي جانب طرق الأبواب بالمنازل المجيدة بالشوارع والميادين .

يُذكر أن كيان سند شباب الصعيد هو أحد الكيانات التى تعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة ،ولديه العديد من الأنشطة والفعاليات وآخرها توصيات قمتي شباب الصعيد التي نظمتهما وزارة الشباب والرياضة خلال شهري يناير وسبتمبر ٢٠٢٣ ، جاءت نحو إطلاق حملة « داعمون ياشباب مصر» بمحافظات الجمهورية ، بهدف تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية ودعم الدولة المصرية.

