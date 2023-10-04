خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

حالة من الترقب يعيشها الشارع المصري، انتظارًا لموعد الانتخابات الرئاسية 2024 والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات حيث من المقرر أن تبدأ للمصريين بالخارج من 1 ديسمبر حتى يوم الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل، وانتخاب المصريين في الداخل بداية من يوم 10 ديسمبر المقبل وحتى الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر.

ويبحث العديد من المواطنين خلال تلك الفترة عن كيفية الاستعلام عن موقفهم الانتخابي، أي لهم حق الانتخاب أم لا، وذلك لمباشرة الحقوق السياسية ويتمكنون من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي يعد المشاركة فيها استحقاق دستوري وواجب وطني على كل مواطن.

ويستطيع المواطنين الاستعلام عن لجانهم الانتخابية من خلال الرقم القومي عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الهيئة من إعداد كشوف الناخبين وتوزيع اللجان داخل كافة المحافظات، بناء على قاعدة بيانات الناخبين.

خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

يمكنك الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنــــــا.

النقر على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

يتطلب إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم، قم بإدخاله.

اضغط على أيقونة الاستعلام.

يمكنك تغيير اللجنة الأنتخابية الخاصة بك من خلال الضغط على طلبات وإدخال الرقم القومي لتعديل لجنتك بسهولة.