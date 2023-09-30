إجراءات تظلم الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية.. عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد عقد الانتخابات الرئاسية 2024 والتي من المقرر أن يتم عقدها في شهر ديسمبر المقبل، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، مجموعة من القرارات المنظمة للانتخابات الرئاسية.

ومن ضمن تلك القرارات، قواعد وإجراءات الاعتراض على طلب الترشح والتظلم والاستبعاد من الانتخابات الرئاسية 2024 والبت فيه، إلى جانب قواعد وإجراءات استصدار نماذج التأييد لراغبي الترشح، فضلًا عن قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح.

ويمكن لكل من تقدم بطلب للترشح عليه أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، ومنح القانون الحق لكل من تم استبعاده من الترشح في الانتخابات الرئاسية أن يتقدم بتظلم من القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره.

وألزم قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بإخطار من لم يتم قبول طلبات ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وفقا لما نصت عليه المادة 15 على النحو التالي: تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها.

وحدد القانون لكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.

وإلى نص القرار

نصت المادة الأولى من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 11 لسنة 2023 لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 17 و18 أكتوبر، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

أما عن المادة الثانية تشير بأنه في يوم الخميس المقبل 19 من شهر أكتوبر حتى يوم السبت 21 من نفس الشهر تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات.

أما المادة الثالثة فتتيح لكل مستبعد من الترشح لانتخابات الرئاسة أن يتظلم وذلك في يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 من شهر أكتوبر 2023، وتنظر الهيئة الوطنية للانتخابات في يوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر وذلك وفقا لأقوال المتقدم على التظلم.

تجدر الإشارة إلى أنه أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، في مؤتمر صحفي، تحديد أيام 1 و 2 و 3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و 11 و 12 من ذات الشهر.