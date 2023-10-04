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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الريال القطري اليوم الخميس 4-10-2023

الريال القطري
الريال القطري

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر2023، فى البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية والآسيوية بالبنوك اليوم الأربعاء 4-10-2023

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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4-10-2023

 

وقرر البنك المركزي المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر غدا الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، وأضاف البنك المركزي المصرى فى بيان أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 8 أكتوبر2023.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.09 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.88 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء. 

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.

8.51 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، فيما بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 32.13 جنيه للشراء، 32.31 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 37.01 جنيه للشراء، 37.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 33.30 جنيه للشراء، 33.51 جنيه للبيع.

 بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.40 جنيه للشراء، و22.51 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.30 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.76 جنيه للشراء، 2.78  جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.59 للشراء، 20.72 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.21 جنيه للشراء، 4.22 جنيه للبيع.

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