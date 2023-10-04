الشركات البترولية المصرية تتوسع في الأردن وتدعم لبنان

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، مباحثات بترولية مع عدد من كبار المسؤولين (الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية والدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى، وسيدرك كريمرز نائب الرئيس التنفيذى لشركة شل للغاز الطبيعي المسال وسونج يو الرئيس التنفيذى لشركة كويت انيرجى وجون أرديل نائب رئيس شركة اكسون موبيل العالمية للاستكشاف ، وزوبين بامجى مدير مبادرة الحد من انبعاثات غاز الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولى ولورينزو سيمونيلى الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز وجيف ميلر الرئيس التنفيذى لشركة هاليبرتون وأوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذى لشركة إس إل بى.

تناول اللقاء الثلاثى بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى والدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى عددا من موضوعات التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز والتعدين ، وفرص توسيع وزيادة أوجه هذا التعاون ومنها توسع الشركات البترولية المصرية العاملة فى الأردن فى تقديم خدماتها للسوق والصناعة الأردنية فى ظل تنامى العلاقات والأعمال والتعاون المتكامل بين الجانبين سواء فيما يخص مشروعات الغاز الطبيعى أو مشروعات التعدين وبناء وصقل قدرات الكوادر الأردنية ، وكذلك دعم الجانب اللبنانى فى بناء الخبرات والقدرات فى مجال صناعة البترول والغاز وتجهيزه لطرح مناطق جديدة للبحث واستكشاف البترول والغاز فى ظل الجهود اللبنانية للاستفادة من ثرواتها الطبيعية بعد نجاحها فى ترسيم الحدود.