المؤبد لطالب بكلية تجارة أنهى حياة مسن ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد لمتهم بإنهاء حياة رجل مسن عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

محامي المجني عليه

وقال الدكتور عبد الله محمد محامي المجني عليه، لـ“الوفد” إن النيابة العامة للمتهم " عبد الرحمن. م" البالغ من العمر 29 عاما طالب بكلية التجارة في القضية رقم ١٧١٥٦ لسنة 2021 جنايات بولاق، أنه قتل المجني عليه" خالد.ع عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية و عقد العزم علي أزهاق الروح علي أثر ما يضمره بنفسه تجاهه و ما أن ظفر به بمحل عمله و الذي أيقن تواجده به حتى انهال عليه طعناً بسلاح أبيض "سكين " فأحدث اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياته.

وجاء بأمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخري لأنه بذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليه" محمد.ج" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي ازهاق روحه و ما أن ظفر به بمحل عمله و الذي أيقن بتواجده به حتي حاول التعدي عليه بالسلاح الابيض "سكين " قاصداً من ذلك قتله إلا أنه قد خاب آثر جريمته لسبب لادخل به هو تمكن المجني عليه من الفرار.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم أنه أحرز سلاح أبيض "سكين " بغير ترخيص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.

وفي السابق تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم.

نشوب حريق شقة سكنية بالمكان المشار إليه



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.



وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.