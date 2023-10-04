الشباب والرياضة تطلق فعاليات القافلة المتنقلة "الشباب والمناخ اليوم" بالفيوم

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات القافلة المتنقلة "الشباب والمناخ اليوم"، بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

يتم تنفيذ القافلة على مستوى المحافظات، بهدف مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ، إذْ تنظم القافلة أنشطة تفاعلية مختلفة خلال رحلتها والتي تشمل بناء القدرات، حوار الشباب، ومسابقات، وعروضًا مسرحية، ومعسكرات تدريبية بنادي محاقظه الفيوم بالإضافة إلى حملات التوعية عن تغير المناخ.

تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، على تمكين النشء والشباب وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.



