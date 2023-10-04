الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق فعاليات القافلة المتنقلة "الشباب والمناخ اليوم" بالفيوم

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات القافلة المتنقلة "الشباب والمناخ اليوم"،  بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

 يتم تنفيذ القافلة على مستوى المحافظات، بهدف مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ، إذْ تنظم القافلة أنشطة تفاعلية مختلفة خلال رحلتها والتي تشمل بناء القدرات، حوار الشباب، ومسابقات، وعروضًا مسرحية، ومعسكرات تدريبية بنادي محاقظه الفيوم  بالإضافة إلى حملات التوعية عن تغير المناخ.

 تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، على تمكين النشء والشباب وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.


 

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