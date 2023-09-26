وزير الزراعة يوجه بتخفيض 50% على جميع السلع الغذائية وحلويات المولد

أطلق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناء تضم حوالى 41 سيارة فيها أكثر من 75 طنًا من السلع الضرورية للأسرة المصرية سواء اللحوم والدواجن والبيض والألبان وأيضًا الأرز والسكر والخضراوات الطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات .

قافلة بيطرية لعلاج المواشي

وتم إطلاق قافلة بيطرية لعلاج المواشي وتقديم الامصال واللقاحات والفحص مجانا بالإضافة إلى صندوق التأمين على الماشية وذلك لدعم وحماية الثروة الحيوانية لاهالينا في شمال سيناء وهذا يعد دعم وتقدير بسيط لهم على المجهود الذي يبذلونه في حماية أرض سيناء الغالية.

وقال وزير الزراعة إن القافلة بالتنسيق مع اللواء عبدالحميد شوشة محافظ شمال سيناء وتأتي في ذكرى عزيزة علينا جميعا وهى العيد الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتهنئة لقواتنا المسلحة العظيمة.

وجه القصير بتخفيض 50% على جميع السلع الغذائية وأضاف ان القافلة تتضمن كذلك كراتين سلع غذائية مجانية هدية من فخامة الرئيس للمناطق الاكثر احتياجا بالشيخ زويد، بالإضافة إلى توزيع حلويات المولد مجانا.

قافلة أخرى

أشار وزير الزراعة إلى أن هناك قافلة أخرى يتم تجهيزها إلى سيناء تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم مؤكدا ان الوزارة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ومن خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تقوم بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة سواء في منافذها الثابتة بالمحافظات أو المتحركة التي تجوب المناطق الاكثر أحتياجا.

وجه القصيرالشكر لكل قطاعات الوزارة المشاركة في الإعداد لهذه القافلة وكذلك لكل القائمين عليها، وحضر إطلاق القافلة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.

هذا وانطلقت السيارات من الوزارة التاسعة صباح اليوم متوجهة إلى محافظة شمال سيناء.

يأتي تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة .