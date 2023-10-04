ضبط 20طن مخلل فاسد بالبحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع مباحث التموين ، و الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون ، عدة حملات تموينية على الأسواق ، والتي أسفرت عن ضبط 20طن مخلل مجهول المصدر ،و 51 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق، و1000لتر سولار داخل أحد العهد الباطنية الغير مرخصة ،و 100شيكارة ملح طعام داخل مصنع بدون ترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية ، والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق ،والمحلات والمصانع الغير مرخصة ، بمدن وقري المحافظة ،لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .