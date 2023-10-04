مجدي وهبة.. تبرع بسيارة لنقل الموتى وكان أول من استقلها لمثواه الأخير

قالت منال وهبة، ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، إن والدها كان رجلًا شرقيًا وغيورًا، ودائمًا يطلب من والدتي عدم الإسراف في وضع المكياج ويعلل "أنتِ جميلة كدة".

الفنان مجدي وهبة

وتابعت ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، أن الفنان الراحل نور الشريف والفنان محمود ياسين كانا من أقرب أصدقائه، لافتة إلى أنه أحب التمثيل مع الفنان محمود عبدالعزيز والفنان فاروق الفيشاوي.

وأوضحت أنه عندما تعاون مع الزعيم عادل امام في فيلم "حنفي الأبهة" نشأت بينهما علاقة صداقة وحب كبيرة وتأثر الزعيم كثيرًا برحيله.

وتابعت: "والدي كان يحبني بشكل كبير، ودائمًا يستيقظ مبكرًا لمساعدتي في التجهيز للذهاب للمدرسة وتوصيلي لأتوبيس المدرسة وتوديعي"، مضيفة أنه كان متدينًا وورعًا ومتعلقًا بالمسجد ويؤدي الصلوات بالمسجد، كما أنه اشترى سيارة لنقل الموتى وهو أول من أستخدمها حيث نقل بها إلى مثواه الأخير، جاء ذلك خلال حديثها مع برنامج صباح الورد، المذاع على قناة Ten.