"دي-كاف" يطلق "البرنامج التفاعلي لطلبة الفنون"

أطلق مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي- كاف) دعوة للمشاركة في برنامج "دي- كاف التفاعلي لطلبة الفنون،" حيث يستهدف البرنامج الطلاب الدارسين أو الممارسين للفنون الادائية في تخصصات الكتابة، أو التمثيل، أو الإخراج، أو غيرها، حيث أن باب التقدم للبرنامج مفتوح حتى يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر الجاري.

يقول المخرج "أحمد العطار" المؤسس والمدير الفني لمهرجان دي-كاف: "يتيح البرنامج الفرصة لـ 10 طلاب لحضور كافة فعاليات برنامج الفنون الأدائية بالمهرجان مجانًا، كما يعطيهم الأولوية لحضور ورش المهرجان، و يتيح لهم أيضًا عمل مقابلات شخصية مع الفنانين المشاركين بالعروض المختلفة ضمن فعاليات مهرجان دي-كاف".



وأضاف "العطار" أن هذا البرنامج يطلق لأول مرة هذا العام للتركيز على الطلاب الدارسين و المهتمين بالفنون، لفتح آفاق مختلفة لهم، و زيادة فرص التشبيك، و تبادل الخبرات والتلاقي مع فناني المهرجان.

يذكر أن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي- كاف) يعقد في الفترة من 12 أكتوبر حتى 5 نوفمبر، ويشمل مجموعة منتقاة من 30 عرضًا فنيًا مميزًا لـ 80 فنانًا موهوبًا، جامعًا في برنامجه أكثر من 14 جنسية مختلفة.