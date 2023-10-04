أسباب انتشار العلامة الزرقاء عبر فيسبوك وإنستجرام.. فيديو

كشف المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، سر انتشار الحسابات الشخصية الموثقة بالعلامة الزرقاء عبر فيسبوك وإنستجرام رغم عدم تحقيقها شروط شركة ميتا.

توثيق الحسابات الشخصية



وأوضح أحمد السخاوي خلال استضافته مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك وإنستجرام، تحاول تعويض الأموال التي خسرتها خلال الفترة الأخيرة عبر مشروعات، مثل: «ميتافيرس» وأيضًا السير على مسار «إكس» تويتر سابقًا في إمكانية توثيق الحسابات الشخصية نظير اشتراك شهري.



وأضاف أحمد السخاوي، أن توثيق الحسابات يدر عائدًا ماديًا على شركة ميتا دون أن تخسر شيئًا فقط وضع علامة زرقاء مقابل حوالي 310 جنيهات في مصر على سبيل المثال.



وتابع أن توثيق الحسابات أصبح سهلًا وممكنًا أمام أي شخص، محذرًا في الوقت ذاته أن فتح المجال أمام توثيق الحسابات يمكن أن يؤدي لحدوث عمليات انتحال على غرار ما حدث مع الفنانة عبلة كامل رغم أنها لا تملك أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

