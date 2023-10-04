الأمم المتحدة تحتفي بالأسبوع العالمي للفضاء

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن احتفاء الأمم المتحدة بالأسبوع العالمي للفضاء اليوم الموافق 4 أكتوبر.

الأسبوع العالمي للفضاء

وقال التقرير: "في أكتوبر من عام 1957 شهدت البشرية إطلاق أول قمر صناعي من صنع الإنسان إلى الفضاء الخارجي، مؤذنا لفتح الباب أمام استكشاف عالم الفضاء، ولم يمر الكثير على هذا الحدث حتى شهد العالم عام 1961 دوران أول بشري حول الأرض وهو السوفيتي يوري جاجارين، معلنًا فتح فصل جديد من مغامرات الإنسان في الفضاء الخارجي".

وأضاف: "يعد الأسبوع العالمي للفضاء أكبر فعالية سنوية متعلقة بالفضاء في العالم، والتي تسعى إلى تثقيف العامة بشأن الأنشطة الفضائية وتعزيز التعاون الدولي في التوعية بمسائل الفضاء وتعليمها، ويهدف أسبوع الفضاء العالمي إلى إلهام الطلاب في جميع أنحاء العالم لدراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والأعمال، كما يوفر فرصة لشركات الفضاء لتوظيف القوى العاملة اللازمة لصناعة الفضاء التجارية الآخذة في التوسع".