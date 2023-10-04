الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 31 مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 31 مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود وبريانسك وكورسك، كما أحبطت روسيا محاولة إنزال أوكرانية في شبه جزيرة القرم، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وزارة الدفاع الروسية

وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "في ليلة 4 أكتوبر، تم إحباط محاولات لنظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

 

وأضافت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوية الروسية 31 مسيرة أوكرانية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك جنوب غربي البلاد".

 

وأشارت الدفاع الروسية، في بيانها إلى أن "طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي، أحبطت محاولة أوكرانية لاختراق الأراضي الروسية، من قبل مجموعة إنزال كانت متجهة نحو منطقة تراخنكوت شمال غرب شبه جزيرة القرم، باستخدام زورق عسكري سريع، و3 دراجات مائية".

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