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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لياو يقود تشكيل ميلان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

ميلان
ميلان

يبحث ميلان الإيطالي عن الفوز خلال مواجهة بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات الثانية من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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ويسعى الجهاز الفني لميلان بقيادة المدرب ستيفانو بيولي، في تحقيق الفوز خلال الموقعة المرتقبة، والتي يشهدها ملعب سجنال إيدون بارك.

تشكيل ميلان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: تيو هيرنانديز، فيكايو توموري، كيير، دافيد كالابريا.

الوسط: تياني ريندرز، ياسين عدلي، روبن تشيك.

الهجوم: رفائيل لياو، جيرو، كريستيان بوليسيتش.

مباراة بوروسيا دورتموند وميلان.. الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة بوروسيا دورتموند أمام نظيره ميلان في العاشرة من مساء الغد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في المباراة التي يشهدها ملعب سيجنال إيدون بارك.

بينما تقرر إذاعة لقاء بوروسيا دورتموند أمام ميلان عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الماضية.

ترتيب مجموعة بوروسيا وميلان

ترتيب مجموعة بوروسيا دورتموند وميلان

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