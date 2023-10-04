جهود الدولة لتحقيق الأمن القومي ومكافحة الإرهاب

تمكنت الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية من تحقيق إنجازات كبيرة فى مختلف المجالات، خاصة بمجال الأمن، حيث شهدت البلاد فترة من الاستقرار الأمني تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مكافحة الإرهاب

واستعرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تليفزيونيًا عن جهود الدولة لتحقيق الأمن القومى بعنوان "مكافحة الإرهاب"، وذكر التقرير أنه تم تنفيذ ضربات استباقية لقوات الجيش والشرطة ضد معاقل الإرهاب، وتنفيذ العمليات النوعية مثل "حق الشهيد "و"سيناء 2018".

ولفت التقرير إلى استخدام التقنيات الحديثة في تعقب وضبط مرتكبي الجرائم الإرهابية، والتنسيق مع الإنتربول لإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر والعناصر الهاربة، وإدراج العناصر الهاربة خارج البلاد علي القوائم الإرهابية وتجميد أموالهم.

وأشار التقرير إلى إطلاق المبادرات الرئاسية لتصويب الخطاب الديني، وإنشاء عدد من الهيئات المختصة بتفنيد ودحض التأويلات المتطرفة للدين، والنهوض بالاقتصاد ومؤشراته، واعتماد مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة.

وتابع التقرير إطلاق المشروعات التنموية وخاصة في سيناء، إصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، إصدار قانون مكافحة جرائم التقنية رقم 175 لسنة 2018، إصدار قانون تنظيم تملك الأراضي والعقارات والاستثمار في سيناء رقم 95 لسنة 2015.

وتبني استراتيجية فعالة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية من الأجهزة الأمنية والمدنيين، صرف مساعدات اجتماعية استثنائية لأسر الشهداء والمصابين من ضحايا العمليات الإرهابية.

وتقديم دعم نفسي واجتماعي لعلاج أزمات ما بعد الصدمة لدعم أطفال أسر الضحايا، تعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، تراجع تصنيف مصر في مؤشر الإرهاب العالمي، تولي مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مايو 2023.