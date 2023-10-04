تفاصيل وموعد تطبيق مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع

في ظل الارتفاع المتتالي لأسعار السلع ووقوع السوق تحت قبضة التجار والمحتكرين، تأتي محاولات الحكومة من أجل وقف نزيف ارتفاع الأسعار والتي تتمثل في إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي وكافة الجهات المعنية بالدولة.

وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لموقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، أكد أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية، خلال الفترة الأخيرة وهو ما تتطلب التدخل الحكومي ليكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، مما يسهم في انخفاض أسعار السلع، خاصة السلع الغذائية.

فيما أكد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، أنه سيتم العمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.

وعن موعد تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع، تم التوافق خلال الاجتماع على أن يتم إعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ما تم عقده من اجتماعات مختلفة مع الجهات المعنية، كان بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تحقيق مستهدف انخفاض أسعار السلع، مشيرًا إلى أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.