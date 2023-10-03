فيروس سي كان أكبر عبء اقتصادي وأكلينيكي على مصر

قال إسلام عنان أستاذ اقتصاد الصحة، إن فيروس سي كان أكبر عبء اقتصادي وأكلينيكي في مصر، لافتا إلى أن مصر قبل 2014 كانت مصنفة من الدول الأكثر إصابة بفيروس سي.

المبادرات الرئاسية

وأضاف "عنان" خلال مداخله هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن المبادرات الرئاسية تستهدف نشر الكشف المبكر والحماية من الأمراض، متابعا: المبادرات الرئاسية الصحية بدأت بالكشف المبكر عن فيروس سي.

وأشار إلى أن حملة 100 مليون مواطن تمكنت من فحص مايقارب من 60 مليون مواطن، وهو الرقم الأكبر للفحوص في العالم حتى الآن، متابعا: نجاح المبادرة لم يكن سيتم دون تضافر وتعاون كافة المؤسسات المعنية.



مبادرة 100 مليون صحة

وتابع: "مبادرة 100 مليون صحة كانت مختلفة، وكانت تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر".