هشام نصر: جددنا عقد مايو للحفاظ على استقرار سلة الزمالك

أكد هشام نصر المرشح على نائب رئيس نادي الزمالك، أن التجديد مع أوجي مايو لاعب السلة، جاء من أجل منح الاستقرار داخل الفريق.

وتابع نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "من الجيد التجديد للاعب المحترف، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها النادي في الوقت الحالي والتأكيد على قدرة النادي في الحفاظ على كل لاعبيه".

وأضاف هشام نصر: "جميع المرشحين يعملوا على مساعدة النادي، وعلى المستوى الشخصي أساعد بما أقدر عليه وسوف استمر في هذا الأمر حتى لو لم اتواجد في المجلس".

واختتم: "نادي الزمالك يحتاج إلى كل أبنائه من أجل مساعدته في أزماته، والروح بين المرشحين تفيد النادي، والعلاقة بيني وبين هاني العتال ممتازة لأن هناك صداقة بيننا بعيد عن المنافسة في الانتخابات".

