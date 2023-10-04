ضمن الاحتفال بالذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد ... فودة يفتتح مبني البيت الأبيض التاريخي بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مبني البيت الأبيض التاريخي الذي يعتبر امتداد لفندف بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد أعمال التطوير به، في اطار الاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات اكتوبر .

يشار الي ان الفندق الذي تم تطويره عقدت به اجتماعات اتفاقية السلام بين كل من الرئيس المصري محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن.

وقام المحافظ ومرافقيه بتفقد الغرف الفندقية والمطاعم، وصالات الجيم، وشهد المحافظ خلال الافتتاح فيلما تسجيليا لمراحل تطوير الفندق ، وما تم به من أحداث تاريخية.

وقد شملت عمليات التطوير إنشاء عدد ٤٣ غرف فندقية مقسمة الي مبنيين امامي وخلفي ويتوسطهم حمام سباحه، بالإضافة الي الخدمات المكملة للعملية السياحية مثل نادي أطفال وصالة جيم ونادي صحي ومركز غوص.

علما بأن كل مبنى من المبنيين مستقل بذاته من حيث الخدمات التحضيرية والتجهيزية

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير التي تمت بالفندق، كما أشاد بشركة الادارة والتجهيزات الحديثة، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح ذلك المبنى التاريخي الذي شهد اجتماعات اتفاقية السلام وخاصة في الذكرى 50 لنصر أكتوبر " اليوبيل الذهبي"، مشيرا الي ان الفندق اضافة سياحية، وتزيد تنوع المنتج السياحي، وعنصر جذب هام للسياح.

حضر الافتتاح اللواء احمد سرحان رئيس هيئة الرقابة الادارية بجنوب سيناء، و اللواء سمير طه رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص، و خالد احمد حامد ، المدير الإقليمي لمجموعة فنادق سيناء للفنادق، وعددا من القيادات التنفيذية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ.

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