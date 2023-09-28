ولادة طفلة في قطار أسيوط.. شجاعة الأطباء تنقذ الأم والجنين

مع اقتراب القطار من محطته بأسيوط، كان الركاب ينتظرون بفارغ الصبر رؤية أمتعتهم ليحملوها قبل نزولهم من القطار بعد أقل من ساعة تقريبا، أذهل الركاب بصرخات عالية داخل القطار بعد أن فوجئوا بآلام المخاض. وساد القلق والترقب، ممزوجًا بعجز ركاب قطار الصعيد في مشهد كئيب.

اقتربت بعض النساء من الفتاة العشرينية التي فوجئت بآلام الولادة، وتنهد الركاب بارتياح عندما تقدم طبيب أمراض النساء الذي تصادف وجوده في القطار، برفقة زوجته التي تبين أنها طبيبة أطفال، وقد اقتربوا منهم. جمعوا بين جراح ومسعف، فلعبت الصدفة دورًا مفاجئًا في وصول الطفلة «شمس»، قبل أن يصل القطار إلى محطته: الأخيرة في أسيوط.

طبيب القلب يكشف تفاصيل كيف أنقذ امرأة في قطار الصعيد

لحظات حاسمة في حياة الأم والجنين على متن قطار الصعيد، لكن شهامة الأطباء أنقذتها هي وابنها، كما كتب طبيب القلب الدكتور عصام نان، طبيب بمستشفى أسيوط العام، في صفحتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. موقع التواصل "فيسبوك"، قائلًا: "فجر اليوم، أثناء عودتي من القاهرة، بالقرب من محطة ملوي، كانت فتاة تبلغ من العمر عشرين عامًا تصرخ، وعندما كنت أنا والدكتور إسلام أبو شامة، طبيب أمراض النساء، وزوجته وجاء إليها طبيب أطفال أيضاً، وتبين أنها ولادة طارئة، ثم أبلغنا قائد القطار بضرورة إيقافه في أقرب محطة، وبالفعل استجاب وأوقفوه في محطة مركز ديروط، حتى على الرغم من أنه كان قطارا. المحافظات فقط.

الرد من رئيس القطار

وربما كانت استجابة رئيس القطار لنداءات الأطباء والركاب سببا سريعا لإنقاذ المرأة، حيث كان يعتزم التوقف في مدينة أسيوط، إلا أن الوضع الطارئ أجبره على التوقف لمدة ساعة تقريبا. وبحسب الطبيب: "بعد توقف القطار، أصبح من الواضح أن المرض ربما لا يستطيع الانتظار، مما اضطر طبيب أمراض النساء". وتبين أن الولادة في القطار خطيرة حتى الوصول إلى المستشفى، بحسب الدكتور إسلام، خريج الطب من أسيوط ومن سكان محافظة سوهاج، الذي قرر مواصلة عملية الولادة رغم عدم توفر الأدوات الطبية، بالإضافة إلى ذلك، وكانت الحالة عذراء وتحتاج إلى عمل شق في جدار المهبل. الطفلة الجميلة شمس ولدت قبل وصولها لمحطة أسيوط وحالتها جيدة”.