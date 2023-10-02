لميس الحديدي: دعوة السيسي للمصريين بالمشاركة في الانتخابات أمر مهم جداً (فيديو)

حياة سياسية مفععة بالحيوية

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن خلاله الترشح للانتخابات الرئاسية حمل في طياته مجموعة تعهدات أولها تعهد الرئيس العمل حتى تكون البلد أفضل وأفضل عبر عمل متواصل

الاختلاف يحسن السياسات



وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :"حديث الرئيس عن حياة سياسية مفععة بالحيوية هو تعهد أساسي ودعوته للمصريين بالمشاركة في الانتخابات أمر هام جداً، معقبة : "لازم الناس تعرف أن السياسة هي أكل العيش وأن الاختلاف يحسن السياسات ويطلع الجميع على رؤى مختلفة تسهم في تحسين السياسات الاقتصادية "

وتابعت لميس الحديدي: “مش عاوزين ننسى جماعات الظلام ومافعلته في مصر كتير ببنسى ولما بيكون عندنا مشكلات حالة أو أنية كتير ببنسى وإحنا ملخومين علينا أن نتذكر ماحدث وماقدمته مصر من الشهداء وماعايشناه من إنفجارات الاخوان في البلاد كل يوم كنا بنصحى على مصيبة منذ 2013 وحتى 2015 ومابعدها عشنا سنوات صعبة وعمليات إرهابية”.