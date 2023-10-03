للدايت.. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة اللذيذة

كيكة الشوكولاتة من الحلويات المفضلة لدى الجميع، ولكن يمتنع عن تناولها متابعي الحمية الغذائية لخسارة الوزن، خوفًا من عدد سعراتها الكبيرة للقطعة الواحدة، ولذلك نقدم لك طريقة عمل كيك بالشوكولاتة للدايت بمذاق لذيذ وبمكونات صحية.





طريقة عمل كيك شوكولاتة للدايت

المقادير

- دقيق : كوب (دقيق شوفان)

- حليب : كوب (خالي الدسم)

- سكر : كوب (سكر فركتوز)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الكاكاو : 2 كوب

- البيض : 3 حبات

- الزبدة : نصف كوب

- ملح : رشّة





طريقة التحضير

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين.

في وعاء للخلط، ضعي دقيق الشوفان، والكاكاو، والملح، والبيكنج باودر، والقرفة، والبيكنج صودا وقلبي المكونات جيداً.

في وعاء آخر، اخفقي السكر مع الزبدة حتى تحصلي على خليط هش وكريمي القوام.

أضيفي على مزيج السكر والزبدة، البيض والفانيلا، واخفقي جيداً حتى تمتزج المكونات.

بشكل تدريجي وبالتناوب إبدأي بإضافة خليط طحين الشوفان والحليب مع التقليب جيداً حتى تتجانس المكونات ويتشكل لديكِ خليط ناعم.

اسكبي الخليط في القالب وأدخليه للفرن لمدة 35 – 40 دقيقة أو حتى التأكد من النضوج.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه حتى يبرد ثم قطعيه وقدميه.