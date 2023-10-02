إبراهيم عيسى: مشاهد الاحتشاد لدعم الرئيس السيسي تحتاج إلى إعادة نظر

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تصريحات وكلام الرئيس عبدالفتاح السيسي محترم ونبيل وسياسي وفيه من الجودة والاحترام الكثير.

الرئيس السيسي طالب الجميع بالنزول والتعبير عن الرأي في ماراثون الانتخابات المقبلة

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء اليوم أن الرئيس السيسي لديه ملايين من المؤيدين ويعرفه الجميع على مسرح الدولة منذ 10 سنوات وله تاريخ بطولي في ثورة 30 يونيو يسمح بوجود ملايين المؤيدين، وبإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة فهو يقدم نفسه إلى فترة أخرى موضحًا أنه الرئيس السيسي طالب الجميع بالنزول والتعبير عن الرأي في ماراثون الانتخابات المقبلة.

الرئيس السيسي ليس بحاجة للتجمعات التي نشاهدها الآن لدعمه في الانتخابات

وتابع: “الرئيس السيسي ليس بحاجة للتجمعات التي نشاهدها الآن لدعمه في الانتخابات الرئاسية بما له من شعبية”، و مشاهد اليوم تحتاج إلى إعادة النظر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي ليس بحاجة لمشاهد الاحتفالات والحشود أمام مقر الشهر العقاري.