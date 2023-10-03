أسعار سيارات DFSK في "أكتوبر" بعد الزيادات الجديدة

أعلنت شركة ناشيونال موتورز، وكيل علامة DFSK في مصر، عن أحدث قائمة أسعار سيارات العلامة الصينية موديل 2022 والتي يتم العمل بداية من اليوم، وشملت قائمة الأسعار الجديدة الصادرة عن شركة ناشيونال موتورز، أسعار طرازات DFSK المتوافرة في السوق المحلية: "إيجل برو، وجلوري 330S، وعدد من أسطول النقل الخفيف التابع للعلامة".

وخلت القائمة الصادرة اليوم عن ناشيونال موتورز، من أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إيجل 580 لنفاد مخزون السيارة، وكذلك جلوري فان.

وشهدت القائمة الجديدة الصادرة عن ناشيونال موتور، ارتفاعاً في أسعار السيارة جلوري بإصداريها ١٢٤٠cc، و١٥٠٠cc هاي لين، وكذلك السيارة النقل c31.

أسعار سيارات إيجل برو وجلوري 330s وسيارات DFSK النقل

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة لسيارات DFSK في مصر بعد الزيادات الجديدة المعلنة اليوم.

أسعار سيارات DFSK

خطط التصنيع المحلي

كانت شركة ناشيونال موتورز وكيل سيارات DFSK « إيجل -جلوري - البيك اب k01s و c31» قد استقبلت وفدًا رفيع المستوى ممثلًا عن شركة DFSK الصينية وذلك لبحث الخطط المستقبلية.

وحضر من الجانب الصيني كل من : ليجانج جو مدير عام علامة DFSK لتصنيع السيارات التجارية والكهربائية و جيتس لي الرئيس المسئول عن السوق المصرية؛ فيما حضر جلسة المباحثات من الجانب المصري كل من: عماد عبد النبي رئيس مجلس الإدارة؛ وأحمد عبد النبي الرئيس التنفيذي؛ وحاتم عبد النبي نائب الرئيس التنفيذي؛ وزكي سليمان مدير قطاع التسويق.

وشهدت جلسة المباحثات الحديث عن خطط التصنيع المحلي والطرازات الجديدة المقرر طرحها بالسوق المصرية قريبًا ومستقبل التوسعات وضخ استثمارات جديدة.