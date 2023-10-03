اللجنة التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية 32 تختتم أعمالها

اختتمت اللجنة التحضيرية الخاصة بمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورته 32، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في الفترة من ٢٤ أكتوبر حتي ٢ نوفمبر، ويديره المايسترو هاني فرحات اعمالها بعد الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة والنهائية لبرنامج الفعاليات تمهيدا لاعلانها، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

جدير بالذكر أنه جارى الاعداد لعقد مؤتمر صحفى لكشف تفاصيل المهرجان بحضور القنوات التليفزيونية والمواقع الالكترونية والشبكات الاذاعية، ويتم نقله علي الهواء مباشرة علي قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.