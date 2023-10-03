حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة حبس 3 أشخاص، بعد ضبطهم بكمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط كمية من مخدر الحشيش، بحوزة 3 أشخاص في محافظة القاهرة بقصد الإتجار.

ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة بدر، تمكنت من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بالقاهرة، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بطريق القاهرة الإسماعيلية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

كما تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة ، لشهود الاثبات في محاكمة 3 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل صديقه بمنطقة العمرانية.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح، وصبحي عبد الحميد.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 18747 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهمين "ع .ا"، 24 سنة مدرب كرة سلة، و"ع .ا" 22 سنة ميكانيكي سيارات، و"م .ل" 20 سنة طالب، قاموا باستعراض القوة ولوحوا بالعنف اتجاه المجني عليهما "م . ش"، وصديقه "ع . م"، قاصدین ترويعهما وغيرهم لفرض سطوتهم عليهما وتخويفهما بالحاق الأذى البدني حاملين سلاح أبيض، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وتعريض حياتهما للخطر.



وتابعت التحقيقات أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليه الأول، عمدا على إثر خلاف استمر بينهم وبين صديقه، فعقدوا العزم على إزهاق روحه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا مستخدمين سلاح أبيض "مطواة"، فأحدثوا اصابته التي أوراها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين ضربوا المجني عليه الثاني، عمدا مع سبق الإصرار على إثر خلاف استمر بينهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائه، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة تتجاوز العشرين يومًا.



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.



فيما صرح المستشار يحي سلطان محامي بالنقد ان القتل العمد يعرف بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

واضاف ان المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

يُعرَّف القتل العمد بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.