حبس عاطل 15 يومًا بتهمة الاتجار في المواد المخدرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم السبت، حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش بغرض ترويجها بدائرة القسم.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – سلاح أبيض.

بمواجهته عن مصدر المضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.