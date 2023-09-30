رفض طعن متهم بالاتجار في المواد المخدرة

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاتجار في المواد المخدرة، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة ست سنوات الصادر ضده.

وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات الصادر ضده.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في قضية النيابة العامة رقم ۱۰۳۹۸ لسنة ۲۰۲۱ جنایات قسم ثان اکتوبر أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز أداة (سكين) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية لحمله.

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وعليه حكمت المحكمة:د حضورياً بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائتي ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وفي السابق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

وقد قدرت أفعال الغسلالتى قام بها المذكور بحوالى (2,296,528مليون جنيه).

