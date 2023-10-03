حبس المتهمين بالإتجار في المخدرات بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس 3 أشخاص، وذلك بعد ضبطهم بكمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط كمية من مخدر الحشيش، بحوزة 3 أشخاص في محافظة القاهرة بقصد الإتجار.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بالقاهرة، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بطريق القاهرة الإسماعيلية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- مبلغ مالي.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.