"رياضة أسيوط" تختتم فعاليات معسكرات اليوم الواحد بمراكز الشباب

اختتمت مديرية الشباب والرياضة “إدارة الطلائع ” فعاليات معسكرات اليوم الواحد بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشئ بوزارة الشباب والرياضة، اقيم المشروع تحت شعار “أبنائنا .. مستقبلنا” على مدار 3 أيام متتالية خلال الفتره من 1 الى 3 أكتوبر، داخل مراكز شباب “ أبنوب ومسرع وبني زيد”، بمشاركة 100 طليع لكل مركز بإجمالي 300 طليع فى المرحلة العمرية 8 -16 سنه

بدات الفعاليات بطابور الأصطفاف ثم توزيع الطلائع علي 3 ورش عمل بالتبادل مع المدربين “ تنمية بشرية واجتماعية وأنشطة فنيه وابداعية أدارها الفنان التشكيلي وألعاب رياضية ترويحية ” أعقب ذلك توزيع الوجبات علي الطلائع المشاركين

واكد علاء جاد وكيل الوزارة إن الهدف الرئيسي من إقامة مثل هذه المعسكرات هو اكتشاف وإبراز المواهب الفنيه والثقافية والرياضية والحياتية لإنشاء جيل واعي صحي وذو فكر مبتكر ومهارات حياتية وسلوكية من الطلائع .

جدير بالذكر ان برنامج معسكر اليوم الواحد يهدف إلى تنمية ورعاية النشء ثقافيًا ورياضيا ومجتمعيا في ضوء مواكبة الجمهورية الجديدة، ويتضمن المعسكر أنشطة متنوعة لبناء شخصية الطليع من خلال أنشطة وورش تنمية بشرية وخدمة مجتمعية وتفاعلية للمهارات الحياتية وأنشطة رياضية وترويحية وأنشطة بيئية وإبداعية،

تنفذ الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة،ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

"شباب ورياضة أسيوط" تختتم فعاليات معسكرات اليوم الواحد بمراكز الشباب

"شباب ورياضة أسيوط" تختتم فعاليات معسكرات اليوم الواحد بمراكز الشباب