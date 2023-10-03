علاء جاد يلتقى بمستثمر نادى ساحل سليم الرياضى

التقى علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط بمكتبة بديوان المديرية بمستثمر نادى ساحل سليم الرياضى وفي حضور عادل فؤاد وكيل المديرية واعضاء لجنة الاستثمار بالمديرية

جاء هذا اللقاء لطرح بعض الرؤى والموضوعات الخاصة بالإستثمار داخل نادى ساحل سليم وإنشاء حمام سباحة ترفيهى داخل النادى والاستفادة من المساحات الغير مستغله٠

وخلال اللقاء وجه دكتور علاء لجنة الاستثمار بضرورة تقديم كافة التسهيلات أمام المستثمرين من أجل فتح مجالات جديدة للأستثمار داخل الهيئات الشبابية والرياضية بأسيوط وتقديم كافة اوجه الدعم لهم من أجل تنمية موارد مراكز الشباب الذاتية والأندية ، والتوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى لجذب المستثمرين ،وبذل قصارى الجهد فى هذا الملف، تنفيذا لتوجيهات دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالأهتمام بمشروعات الطرح الاستثماري داخل الهيئات الشبابية والرياضية