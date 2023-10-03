الغرف التجارية تزف بشرى سارة حول تراجع الأسعار وتكشف موعد الشراء المناسب

علق متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة بالاتحاد العام للغرف التجارية، على اجتماع مجلس الوزراء بشأن توفير السلع المختلفة وضبط أسعارها في الأسواق، موضحًا أن الحكومة أفرجت عن العديد من المستلزمات خلال الفترة الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن أغلبية البضائع التي تم الإفراج عنها في الموانئ مستلزمات إنتاج، وهذا مؤشر جيد على رغبة الدولة في توفير كافة احتياجات المصانع.

وتابع: توفير المستلزمات الأساسية للمصانع سيؤدي إلى وجود وفرة في السلع، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع، وخلال الفترة المقبلة سيشهد السوق حالة من تراجع الأسعار.

وأوضح بشاي، أنه كلما زاد المعروض انخفض السعر، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تنافس بين المصانع وشركات التصنيع لطرح منتجاتها في السوق بعد الإفراج عن المستلزمات لها، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.