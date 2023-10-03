مكتبة مصر العامة بأسيوط تنظم ندوة "مكافحة ظاهرة حرق البوص"

نظمت المكتبة العامة في أسيوط بالتعاون مع المجلس القوى للسكان ندوة تحت عنوان "مكافحة ظاهرة حرق البوص" في وحدة قرية بني حسين بمركز أسيوط في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة حرق البوص بقرية بني حسين وقد لعب المجلس القوى للسكان دورًا رئيسيًا في تنظيم الندوة بالتعاون مع المكتبة العامة في أسيوط

شارك بالحضور عدد من الشخصيات المهمة في اسيوط، علي راسهم حسني درويش رئيس مركز أسيوط ونشأت محمود محمد رئيس وحدة المحلية لقرية بني حسين ومنى عبد المالك عباس مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز أسيوط وسميرة شوقي خير مدير وحدة حقوق الإنسان بمركز أسيوط ومحمد عبده رئيس المجلس القومي للسكان.

تهدف الندوة إلى زيادة الوعي والتوعية بأضرار حرق البوص وأهمية مكافحتها من خلال توفير المعلومات والتثقيف للمجتمع. كما تهدف إلى توفير الدعم والمساندة للأفراد الذين يعانون من تلك الظاهرة، وتشجيعهم على التصرف وتقديم البلاغات للجهات المختصة.

تطرقت الندوة إلى العواقب الجسدية والنفسية لحرق البوص، حيث يمكن أن يتسبب في إصابة الفرد بالعدد من الأمراض والإعاقات الجسدية، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية السلبية التي يعاني منها الشخص المتأثر بتلك الظاهرة.

من المهم التأكيد على ضرورة تعزيز التوعية والتثقيف في المجتمع لمكافحة ظواهر مثل حرق البوص والتصدي لها. يجب توفير المعلومات والدعم للأفراد المتأثرين بهذه الظاهرة وتشجيعهم على التصرف واللجوء للمساعدة. إن القضاء على هذه العمليات ذات الطابع الخطير والمخالف للقانون يكون من خلال تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى لجميع الجهات المعنية.

وتم في الندوة مناقشة أسباب ظاهرة حرق البوص والتي تأتي على رأسها الجهل وعدم الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتبادل الحضور الآراء والخبرات في هذا المجال. كما تم التأكيد على أهمية دور المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والصحة العامة من خلال القيام بحملات توعوية وإعلامية. وقد أثمرت هذه الجهود عن تحسن واضح في الحالة البيئية في المنطقة وتقليل حالات حرق البوص. وتعد هذه الندوة خطوة مهمة تعكس الدور الذي تلعبه المكتبات العامة في توعية المجتمع والمحافظة على البيئة.

وقد شكر المشاركون في الندوة المكتبة العامة والمجلس القومي للسكان على تنظيم هذه الفعالية ودعوا جميع المواطنين إلى التعاون من أجل جعل المجتمع أكثر نظافة وجمالًا.

ودعت المكتبة العامة في أسيوط جميع الأفراد والجهات المعنية إلى تكثيف الجهود للحد من انتشار ظاهرة حرق البوص، وتعزيز الوعي والتوعية بأضرارها والمخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها على الصحة والكرامة الإنسانية. كما أكدت على أهمية تشجيع المجتمع على التبليغ عن أي حالة تجاهل القانون وانتهاك حقوق الإنسان.

مكتبة مصر العامة باسيوط تنظم ندوة "مكافحة ظاهرة حرق البوص" ببني حسين

مكتبة مصر العامة باسيوط تنظم ندوة "مكافحة ظاهرة حرق البوص" ببني حسين

مكتبة مصر العامة باسيوط تنظم ندوة "مكافحة ظاهرة حرق البوص" ببني حسين

مكتبة مصر العامة باسيوط تنظم ندوة "مكافحة ظاهرة حرق البوص" ببني حسين

مكتبة مصر العامة باسيوط تنظم ندوة "مكافحة ظاهرة حرق البوص" ببني حسين