فرقة المنيا للفنون الشعبية تتألق قي احتفالات أكتوبر والعيد الوطني للوادي الجديد

قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عرضًا فنيًا في الاحتفالية الفنية التي أقيمت في الممشى الرياضي، احتفالًا بأعياد نصر أكتوبر والعيد الوطني للمحافظة وتضمن العرض الفني مجموعة متنوعة من العروض الشعبية التراثية التي تعكس ثقافة المنطقة وتراثها الغني

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع العروض المتنوعة، فقد تم استعراض الرقص الشعبي المصري التقليدي وعروض الموسيقى الشعبية والألعاب الشعبية التقليدية. وتألقت فرقة المنيا للفنون الشعبية بأدائها المميز وابتكارها في تقديم العروض.

وشهدت الاحتفالية حضور نخبة من الشخصيات البارزة في المحافظة والمنطقة، حيث حضر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد. كما شهدت الاحتفالية حضور محافظي الوادي الجديد السابقين وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في المحافظة وعدد كبير من مديري الأقسام في المحافظة الذين أشادوا بالفرقة المتميزة لفنون الشعبية.

تعد هذه الاحتفالية فرصة للمحافظة للاحتفال بتراثها الثقافي وتعزيز الوعي الثقافي بين الشباب وتعريفهم بتاريخ وثقافة المنطقة. يأمل القائمون على الاحتفالية في أن تشكل هذه الفعالية بداية لسلسلة من الفعاليات الثقافية التي ستعقد في المستقبل للترويج للفنون الشعبية والتعريف بالثقافة المحلية.

كانت الاحتفالية الفنية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة والعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد مناسبة رائعة للاحتفال بتراث المنطقة واستعراض الفنون الشعبية. وقد حضر الاحتفالية عدد كبير من الشخصيات الهامة والجماهير المحلية، وحظيت الفرقة المنيا للفنون الشعبية بتقدير كبير من الحاضرين. نأمل أن تكون هذه الاحتفالية بداية لمجموعة من الفعاليات الثقافية التي ستعقد في المستقبل لتعزيز الوعي الثقافي وتعريف الشباب بثقافتهم المحلية.

حيث تم استعراض العديد من الفقرات الفنية المتنوعة والتي أبهرت الحضور بجمالها وتنوعها. وقد شاركت الفرقة المنيا للفنون الشعبية في العديد من المناسبات الفنية والثقافية على مستوى المحافظة وخارجها، وقد حرصت على الحفاظ على تراث الفن الشعبي المصري ونشره بين الجمهور.

وقد أشاد الحضور بالتنظيم الجيد للحفل والفقرات الفنية المتميزة التي تم تقديمها، واعتبروا هذا الحفل دليلا على التقدم الذي تشهده المحافظة في مجال الفنون والثقافة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد واحتفالًا بالعيد الوطني لمحافظة الوادي الجديد، وتحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني واقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ومن خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، وضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي ونشر الفنون والتراث الشعبي المصري بين الجمهور، وذلك ضمن استراتيجية الحفاظ على التراث الثقافي والفني المصري ونشره على مستوى الوطن.

فرقة المنيا للفنون الشعبية تتألق قي احتفالات أكتوبر والعيد الوطني للوادي الجديد

فرقة المنيا للفنون الشعبية تتألق قي احتفالات أكتوبر والعيد الوطني للوادي الجديد

فرقة المنيا للفنون الشعبية تتألق قي احتفالات أكتوبر والعيد الوطني للوادي الجديد

فرقة المنيا للفنون الشعبية تتألق قي احتفالات أكتوبر والعيد الوطني للوادي الجديد

فرقة المنيا للفنون الشعبية تتألق قي احتفالات أكتوبر والعيد الوطني للوادي الجديد

فرقة المنيا للفنون الشعبية تتألق قي احتفالات أكتوبر والعيد الوطني للوادي الجديد

فرقة المنيا للفنون الشعبية تتألق قي احتفالات أكتوبر والعيد الوطني للوادي الجديد

فرقة المنيا للفنون الشعبية تتألق قي احتفالات أكتوبر والعيد الوطني للوادي الجديد

فرقة المنيا للفنون الشعبية تتألق قي احتفالات أكتوبر والعيد الوطني للوادي الجديد