«إيتيدا» تُنظم ندوة عن استخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى وتدفق البيانات

نظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة توعوية حول استخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى لتحسين أداء تدفق البيانات، بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، ضمن سلسلة الندوات التوعوية SECC Tech Nights.

سلطت الندوة الضوء على النماذج وتدفقات العمل المختلفة للاستفادة من بيانات المؤسسات لإيجاد حلول باستخدام الذكاء الاصطناعى التوليدي. كما تناولت أسس الذكاء الاصطناعى التوليدي، وهياكل البيانات، وكذلك جوانب الذكاء الاصطناعى المسئول.

يمكن للذكاء الاصطناعى التوليدى إنشاء مجموعة مختلفة من البيانات، بما فى ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصوت والنصوص والنماذج ثلاثية الأبعاد وغيرها. كما يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعى التوليدى إنتاج محتوى واقعى ومُعقد للغاية يُحاكى الإبداع البشري، من خلال أنماط التعلم من البيانات المنتشرة واستخدام هذه المعرفة لتوليد مخرجات جديدة وفريدة من نوعها، مما يجعلها أداة قيّمة للعديد من الصناعات.

وسلسلة الندوات التوعوية SECC TechNights هى مجموعة من الندوات التى تقدم فهمًا متعمقًا لمجال الذكاء الاصطناعى التوليدى وتستكشف أحدث اتجاهات التكنولوجيا. وتوفر الجلسات منظورًا عمليًا وخلفية نظرية لكيفية تعزيز الأعمال فى التحول الرقمى وهندسة البرمجيات ورفع كفاءة العمليات من خلال تقديم المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية.

مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات فى مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافى عليها ووضعها فى متناول الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات. ويُقدم المركز خدمات فى مجال التكنولوجيا الرائدة التى تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التى تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.