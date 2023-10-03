مصرع 29 جنديا في هجوم بالنيجر.. ووساطة جزائرية في الأفق

تعيش النيجر حالة حداد، اليوم الثلاثاء، بعد مقتل 29 جنديا في هجوم جهادي، في وقت وافق النظام العسكري على دراسة عرض وساطة من الجزائر للتوصل إلى "حل سياسي" للأزمة.

وجاء في بيان صحفي للوزارة أن الهجوم "الذي يجمع بين استخدام العبوات الناسفة والمركبات الانتحارية من قبل أكثر من مائة إرهابي" استهدف مفرزة لقوات الأمن في تباتول بالقرب من الحدود مع مالي من الدفاع.

"التقييم الأولي لهذا الهجوم هو كما يلي: في الجانب الصديق، سقط 29 جنديًا كأبطال، وأصيب اثنان بجروح خطيرة"، يتابع النص الذي يشير إلى مقتل “عدة عشرات من الإرهابيين”، وتم إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

ولا تزال النيجر تواجه أعمال عنف جهادية متكررة.

وهذا هو أكبر عدد من القتلى منذ وصول الجيش إلى السلطة، والذي برر انقلابه في 26 يوليو على وجه الخصوص بتدهور الوضع الأمني.

وفي منتصف أغسطس، قُتل 17 جندياً في هجوم بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

وأشارت بعد ظهر الاثنين وزارة الخارجية الجزائرية إلى أنها تلقت من نيامي "قبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى تعزيز الحل السياسي لأزمة النيجر".

وأقرت نيامي بأنها "أعربت عن استعداد السلطات النيجرية لدراسة عرض الجزائر للوساطة"، حسبما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية.

لكن الجيش أكد مجددا أنه يعتزم البقاء مسيطرا على الجدول الزمني، مؤكدا أن مدة الانتقال إلى الحكم المدني سيتم تحديدها من قبل "منتدى وطني شامل" في النيجر، وليس من قبل أي وسيط.

وإذا لم تذكر الجزائر، الجارة النافذة للنيجر، فترة انتقالية في بيانها الصحفي الصادر يوم الاثنين، فقد اقترحت في نهاية أغسطس فترة ستة أشهر تحت إشراف "سلطة مدنية تقودها توافقية ومقبولة من جميع الأطراف". من الطبقة السياسية .

وفي 19 أغسطس، قال الرجل القوي الجديد في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، إنه يريد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى ومساء السبت، أكد في مقابلة على التلفزيون الوطني أن النظام "ليس له الحق في قضاء خمس سنوات في السلطة".

ومنذ أن أطاح الجيش به في يوليو الماضي، تم عزل الرئيس المنتخب محمد بازوم في مقر إقامته مع زوجته وابنه. وأعلن محاموه يوم الاثنين عن تقديم شكوى في نيامي ضد الجناة.

وتستهدف هذه الشكوى، المصحوبة بتشكيل حزب مدني، والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين، الجنرال تياني و"جميع الآخرين"، بتهمة "الهجوم والتآمر ضد سلطة الدولة، وارتكاب جرائم ومخالفات من قبل موظفي الخدمة المدنية والاعتقالات والحبس التعسفي".

ومن المقرر تقديم الشكوى نيابة عن السيد بازوم وزوجته واثنين من أبنائهما "في الأيام المقبلة" إلى عميد قضاة التحقيق في المحكمة العليا في نيامي، بحسب أحد المحامين الذين التقت بهم وكالة فرانس برس. ، دومينيك إنشاوسبي.

وقال هؤلاء المحامون إن السيد بازوم أحال الأمر أيضًا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ولجنة حقوق الإنسان، وهما هيئتان تابعتان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي 18 سبتمبر/أيلول، قدم استئنافاً أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مستنكراً على وجه الخصوص "اعتقاله التعسفي".

وفي يوم الاثنين، دعت مجموعة دولية من المحامين، بمن فيهم المحامي الأمريكي المتخصص في حقوق الإنسان ريد برودي، والرئيس السابق للنيجر موسى كوليبالي، ومحمد سيدو دياني من نقابة المحامين في داكار، إلى "الإفراج الفوري" عن بازوم.

وقالت الجمعية في بيان صحفي إن الرئيس المخلوع وعائلته "لم يمثلوا قط أمام قاض ولم يتم إبلاغهم بوجود أي إجراء ضدهم".

وفي منتصف أغسطس، أعلن منفذو الانقلاب من جانبهم عزمهم على محاكمة محمد بازوم بتهمتي “الخيانة العظمى” و”تعريض أمن” البلاد للخطر.