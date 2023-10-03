شهادة بنكية بعائد 65% لمدة 3 سنوات

يبحث الكثيرون عن شهادات بنكية بعوائد مرتفعة للادخار والاستثمار، إذ أصدر البنك العربي الافريقي شهادة إدخار جديدة بعائد 65%، بالجنيه المصري فقط وللعملاء الأفراد.

طرح شهادات استثمار جديدة

وأوضح البنك أن الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى.

وتبلغ مدة الشهادة ثلاث سنوات بنسبة الفائدة 65% يتم استلام العائد فى نهاية المدة، حيث تم طرحها للأفراد فقط وبال جنيه مصري فقط.

شهادة البنك العربي الافريقي

يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية بعائد 40%، مدفوعة مقدماً لكافة العملاء من الأفراد.

تفاصيل الشهادة

مُدة الشهادة 3 سنوات

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها

لا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدماً ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق.

كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.

شهادات ادخار البنك العربي الأفريقي

شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدماً

الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى

مدة الشهادة : ثلاث سنوات

نسبة الفائدة: 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما

دورية صرف العائد : العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة

العملة : الجنيه المصري

العملاء: الأفراد فقط

الاسترداد الجزئي غير متوفر

التجديد التلقائي غير متاح