رئيس الوزراء يبحث مع وزير الاستثمار الإماراتى تعزيز التعاون الاقتصادى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وايمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من المسئولين.

ورحب رئيس الوزراء بوزير الاستثمار الإماراتي والوفد المرافق له، مؤكداً عُمق العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بدولة الإمارات الشقيقة، والحرص على مواصلة العمل والتنسيق دوماً من أجل تطوير تلك العلاقاتِ ودفعها نحو آفاق أرحب، لاسيما في مجال تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات.

واستعرض رئيس الوزراء أهم محاور تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، حيث قدم شرحاً حول جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتناول جانباً من المُحفزات التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وكذا خطة الطروحات الحكومية التي يتم تنفيذها حالياً بهدف منح دور أكبر للقطاع الخاص.

من جانبه أعرب الوزير الإماراتي عن تقديره لعقد هذا اللقاء، مستعرضاً أبرز محاور التجربة الإماراتية في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع مصر في مجال الاستثمار، وبخاصة في ظل الفرص الواعدة لتحقيق ذلك.

كما شهد الاجتماع استعراض عددٍ من مجالات التعاون بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في مجالات وقطاعات تحظى باهتمام البلدين.

