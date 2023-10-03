مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيوكاسل

يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي استعدادته القوية لمواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ومن المتوقع أن يقود الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب الفريق مواجهة نيوكاسل خلال مواجهة الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب جيمس بارك.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: لوكاس هيرنانديز، ميلان شكرينيار، ماركينهوس.

الوسط: برادلي باركولا، وارن زائير إيمري، مانويل أوجارت، أشرف حكيمي.

الهجوم: كيليان مبابي، راندال كولو مواني، عثمان ديمبلي.

موعد موقعة نيوكاسل وباريس سان جيرمان

يُطلق صافرة موقعة نيوكاسل أمام نظيره باريس سان جيرمان في العاشرة من مساء الغد، في المباراة التي يحتضنها ملعب الفريق الإنجليزي.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة نيوكاسل أمام باريس عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية والتي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الماضية.

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