الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"المركزي لمتبقيات المبيدات" ينظم برنامجا تدريبيا متخصصا لمتدربين من روندا

المركزي لتحليل متبقيات
المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

قامت د. هند عبداللاه مدير المعمل بافتتاح البرنامج التدريبي الدولي المتخصص (إختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة)  لمتخصصين من دولة روندا وذلك بمقر المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية  بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة لنقل وتبادل الخبرات في قطاع الزراعة وتحليل ملوثات الأغذية.

المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية

ومن المقرر أن  يستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوع  يتم خلاله الإطلاع على نظام إدارة الجودة في المعامل ومتطلباتها وتوكيدها طبقاً للأيزو 2017/17025، الإطلاع على نظام إدارة البيانات المعملية وتفسيرها وعمل التقارير الفنية، التأكد من جودة البيانات المعملية والنتائج ومقارنتها، المنظومة الدولية لإعتماد معامل تحليل ملوثات الأغذية ودور المنظمة الدولية للاعتماد (ILAC) في اعتماد معامل اختبارات الأغذية، إجرائات مراقبة وتوكيد الجودة في معامل الفحص والاختبارات الميكروبية. 

 

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي في ضوء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.


ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات العلمية والفنية وتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات لدعمهم ومساعدتهم وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

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